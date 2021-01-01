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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yeni bağlantıyla İngiltere menşeli HMS I/II 80:20 hurda fiyatı yumuşadı

İngiltere’den yapılan yeni bir bağlantıyla Avrupa menşeli deep sea hurda fiyatları hafifçe yumuşadı.

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