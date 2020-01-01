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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yeni Avrupa çıkışlı hurda bağlantısı 395$/mt seviyesinden kapandı

Bugün Türkiye’de yeni bir Avrupa çıkışlı alım duyuldu ve piyasa oyuncularına daha net bir görünüm sundu.

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