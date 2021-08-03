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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yapılan birkaç hurda bağlantısı yeni düşüşlere işaret ediyor

Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan dört deep sea hurda bağlantısı, ABD ve Baltık bölgeleri için fiyat seviyelerinin düştüğüne işaret ediyor.

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