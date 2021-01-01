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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de üçüncü ABD çıkışlı hurda bağlantısı 464$/mt CFR’dan gerçekleşti

Türkiye ithal hurda piyasasında üçüncü ABD çıkışlı hurda bağlantısı yapılırken, deep sea hurda fiyatları 463-464$/mt CFR aralığında yer aldı.

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