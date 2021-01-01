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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de üç deep sea hurda bağlantısı daha beklenen fiyat seviyelerden gerçekleştirildi

Bir aradan sonra, ABD’li tedarikçiler Türkiye pazarına geri dönerek beklenen fiyat aralığından satış gerçekleştirirken, Avrupalı ...

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