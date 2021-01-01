﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de talep artışıyla birlikte short sea hurda fiyatları yükselişe geçti

Türkiye ithal hurda piyasasında talep canlı seyrederken, benzer seyir short sea hurda piyasasında da gözlendi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.