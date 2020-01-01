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Türkiye’de St. Petersburg bağlantısıyla birinci kalite hurda fiyatları biraz daha arttı

Türkiye’de gösterge HMS I/II 80:20 hurda fiyatları St. Petersburg çıkışlı bağlantıyla yeniden yükseldi.

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