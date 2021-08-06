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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de short sea hurda talebi zayıf

SteelOrbis’in bugün edindiği bilgilere göre, Türkiye’ye verilen short sea hurda tekliflerinin sayısı çok az.

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