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Türkiye’de short sea hurda piyasası sessiz

Piyasa oyuncularının deep sea kanadını daha yakından takip etme gayesinde olduğu ve short sea hurda piyasasının nispeten sessizleştiği gözlendi.

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