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Türkiye’de short sea hurda fiyatlarının artışı sürüyor

Piyasa kaynakları short sea hurda için Türkiye’den gelen talebin deep sea kanadındaki kadar kuvvetli olmadığını iletiyor.

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