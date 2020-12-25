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Türkiye’de short sea hurda fiyatları yükseliş seyrinde

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de ithal hurda fiyatları gücünü korurken, hem deep hem short sea hurda kanadında fiyatlar yükseldi.

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