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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de short sea hurda fiyatları keskin bir şekilde arttı

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de short sea hurda fiyatları keskin bir şekilde yükselirken, teklifler açısından beklentiler hala ...

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