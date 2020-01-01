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Türkiye’de short sea hurda fiyatları hafta boyunca yükselirken, halen artışa yeri var

Deep sea hurda kanadında gözlenen artışlarla paralel olarak, Türkiye’de short sea hurda fiyatları bu hafta içerisinde yukarı yönlü hareket etti.

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