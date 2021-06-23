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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de short sea hurda fiyatları daha da düştü, deap sea bağlantıları belirleyici rol oynayacak

Türkiye’de short sea hurda fiyatları, üreticilerin sessizliğini koruması sonucunda Cuma gününe kıyasla sertçe düştü.

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