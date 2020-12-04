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Türkiye’de short sea hurda alım fiyatları yükseldi

Türkiye’nin short sea hurda alım fiyatları bu hafta gerçekleştirilen bağlantılarla yükseldi.

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