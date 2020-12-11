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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de short sea fiyatları yükseldi

Short sea hurda arzındaki daralma devam ederken, durum satıcıların satışa isteksiz davranması sonucu da derinleşiyor.

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