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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Rusya çıkışlı deep sea hurda fiyatlarında keskin düşüş

Türkiye’de ithal hurda fiyatları hafta başında, piyasada yeni satış fırsatları arayan satıcıların sayısının artmasına bağlı olarak düşmeye başlamıştı

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