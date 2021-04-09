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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Kanada çıkışlı hurda bağlantısı daha düşük seviyelerden kapatıldı

Yakın zamanda gerçekleştirilen Kanada çıkışlı bağlantıyla bugün Türkiye’de deep sea birinci kalite hurda fiyatları geriledi.

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