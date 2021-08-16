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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatları yine düştü

Türkiye’de ithal hurda fiyatları Baltık çıkışlı yapılan yeni bir bağlantıyla düşüşünü sürdürdü.

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