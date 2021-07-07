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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarda 495-500$/mt CFR aralığında kaldı

SteelOrbis’in bugün önceden bildirdiği Finlandiya çıkışlı hurda bağlantısının ardından, ABD ve Baltık bölgesinden bazı bağlantılar yapıldı.

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