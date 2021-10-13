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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal hurda fiyatları yeni bağlantıda 480$/mt CFR’a yükseldi

Türkiye’de ithal hurda fiyatları her bağlantıda yükselirken, bugün fiyatlar 480$/mt CFR seviyesine ulaştı. SteelOrbis’in ...

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