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Türkiye’de ithal hurda fiyatları Belçika’dan yapılan alımla biraz daha düştü

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları, bugün Belçika’dan yapılan alımla bir kez daha düştü.

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