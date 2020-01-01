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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de İsveç çıkışlı hurda bağlantısı 419$/mt seviyesinden kapatıldı

Türkiye ithal hurda piyasasındaki beklentilere uygun biçimde deep sea birinci kalite hurda fiyatları arzdaki daralma nedeniyle sertçe arttı.

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