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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de İskandinavya çıkışlı hurda bağlantıları 470$/mt CFR seviyesinden kapatıldı

Haftanın sonunda Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan iki İskandinavya çıkışlı bağlantıyla bölge fiyatları ABD seviyelerine çıktı.

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