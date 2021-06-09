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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de İngiltere menşeli hurda fiyatları gücünü korurken, dünden bir bağlantı daha duyuldu

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında iki yeni bağlantı duyuldu.

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