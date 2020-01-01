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Türkiye’de İngiltere çıkışlı hurda fiyatları 350$/mt CFR seviyesinde

Bugün duyulan İngiltere çıkışlı bağlantıyla Türkiye’de bu menşede birinci kalite hurda fiyatları 350$/mt CFR Türkiye seviyesinde yer almaya başladı.

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