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Türkiye’de İngiltere çıkışlı hurda fiyatı ani biçimde indi

Haftaya sessiz başlanırken, İngiltere çıkışlı bir bağlantıyla Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları sert biçimde geriledi.

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