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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de İngiltere çıkışlı hurda fiyatı 399$/mt seviyesinde

Sessiz bir dönemin ardından bugün Türkiye hurda piyasasında duyulan İngiltere çıkışlı bir bağlantı fiyatların gücünü koruduğuna işaret etti.

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