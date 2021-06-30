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< Hurda ve Hammadde

Türkiye'de İngiltere çıkışlı hurda bağlantısı güçlü fiyat seyrine işaret etti

İngiltere çıkışlı bağlantı fiyatlarda güçlü seyre işaret etti.

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