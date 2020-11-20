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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de İngiltere çıkışlı birinci kalite hurda 335$/mt seviyesine yerleşti

Türkiye’de Avrupa menşeli hurda fiyatlarında kaydedilen yükseliş sürdü.

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