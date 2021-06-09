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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ikinci bir İngiltere bağlantısı 504$/mt CFR gibi daha yüksek bir seviyeden kapatıldı

Bugün itibarıyla paylaşılan ikinci İngiltere bağlantısı bu hafta duyulan dördüncü deep sea kargo alımı oldu.

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