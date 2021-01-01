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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de iki yeni deep sea hurda alımı yapıldı, ABD çıkışlı fiyatlar daha da geriledi

Bugün Türkiye hurda ithalat piyasasında AB ve ABD’den olmak üzere iki yeni bağlantı duyuldu. Avrupa çıkışlı hurda gücünü ...

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