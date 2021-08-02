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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Hollanda çıkışlı hurda bağlantısı 460$/mt CFR’dan gerçekleşti

Türkiye ithal hurda piyasasında, Hollanda çıkışlı bir hurda bağlantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

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