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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası piyasasında nispeten hafif bir artış kaydedildi

İzmir merkezli üreticilerin ikisi gemi hurdası fiyatlarını 5$/mt artırdı.

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