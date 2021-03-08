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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatlarının alt sınırı 440$/mt seviyesinde

Bugün İzmir bölgesindeki Türk üreticilerin ikisi gemi hurdası alım fiyatlarını 20-25$/mt artırdı.

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