﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları üst sınırdan hafifçe arttı

Seyri değişen Türkiye gemi hurdası piyasasında bugün fiyatlar üst sınırdan hafifçe arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.