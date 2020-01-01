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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları üst sınırdan 400$/mt’a ulaştı

Bugün İzmir bölgesindeki Türk üreticilerin biri gemi hurdası alım fiyatlarını 5$/mt artırıp üst sınırı 400$/mt’a çekti.

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