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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları sertçe düştü

20 Ağustos tarihinden bu yana, Türk üreticilerin gemi hurdası alış fiyatları 3-15$/mt düşüşle 450$/mt bandının altına indi.

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