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Türkiye’de gemi hurdası fiyatları sert biçimde arttı

Deep sea kanadını takiben bugün, Türkiye’de gemi hurdası fiyatları sert bir artış kaydetti.

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