﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları hafifçe düştü

İDÇ, Habaş ve Çebitaş’ın dün gemi hurdası alımını durdurma kararının ardından bugün İzmir bölgesindeki üreticilerin dördü yeni fiyatlar açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.