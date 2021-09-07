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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları alt ve üst sınırlardan farklı seyirler izledi

SteelOrbis’in dün yayınladığı raporun ardından, Türkiye’de gemi hurdası alış fiyatları alt ve üst sınırlardan farklı seyirler izledi.

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