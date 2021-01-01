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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası fiyatları 10-17$/mt daha yükseldi

Bugün İzmir’deki çelik üreticileri gemi hurdası alış fiyatlarını beş kez yükseltti. Fiyatlar üreticiye göre 10-17$/mt arttı. ...

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