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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları yatay seyretti

SteelOrbis’in 22 Aralık tarihinde yayımladığı rapordan bu yana, Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları 465-475$/mt aralığında yer almaya devam etti.

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