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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor

SteelOrbis’in 9 Kasım tarihinde yayımladığı rapordan bu yana, Türkiye’de yerel gemi hurdası alım fiyatlarının yatay seyretmeye devam ettiği gözlendi.

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