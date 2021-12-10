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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları üst sınırdan düştü

İzmir’de yer alan iki üretici, bugün itibarıyla, gemi hurdası alım fiyatlarını düşürme kararı alırken, diğer üreticiler değişikliğe gitmedi.

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