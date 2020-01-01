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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları sert biçimde arttı

Bugün itibarıyla İzmir’de faaliyet gösteren üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını belirgin biçimde artırdı.

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