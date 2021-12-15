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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları sabit kaldı

10 Aralık tarihinde yayınlanan son SteelOrbis raporundan bu yana, İzmir’de yer alan çelik üreticileri gemi hurdası alım ...

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