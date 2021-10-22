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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları rekabet nedeniyle artış kaydetti

İzmir’de yer alan çelik üreticilerinden dördü gemi hurdası alım fiyatlarını, bugün itibarıyla bir kez daha yükseltti.

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