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Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları daha da arttı

İzmir merkezli çelik üreticileri, gemi hurdası alım fiyatlarını bugün, 28 Aralık’ta, 5-10$/mt daha yükseltti.

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