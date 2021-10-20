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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları beş günde 14-32$/mt arttı

Türkiye’de yerel gemi hurdası fiyatları, 15 Ekim tarihinde yapılan yukarı yönlü revizenin ardından, bugün itibarıyla, bir kez daha artış gösterdi.

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